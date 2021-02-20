去年Q4製造業產值終結連7季負成長 全年產值達12.72兆元

經濟部統計處今 (20) 日公布去年第 4 季製造業產值，受惠我國半導體競爭優勢、遠距商機帶動台灣資訊電子產業成長，加上國際原物料價格調漲、投資動能、車市回溫，單季製造業產值達 3.45 兆元、年增 2.54%，終結連 7 季負成長，但受疫情影響，去年全年製造業產值達 12.72 兆元、年減 3.72%。

從細項來看，統計處表示，資訊電子產業方面，國際品牌消費性電子新品陸續推出，遠距應用、5G、物聯網、高效能運算等應用需求強勁，半導體積體電路業產值達 4683 億元、年增 13.46%，創下歷史單季新高，電腦電子產品、光學製品業也受惠因廠商持續擴增國內產能，產值年增 4.01%，連續 11 季正成長。

整體電子零組件業產值同創歷年單季新高，年增 11.1%，其中，液晶面板及其組件業也在宅經濟、遠距商機持續發下酵，IT、電視等大尺寸面板價量齊揚，產值亦年增 17.98%。

傳統產業方面，統計處指出，雖然景氣持續回溫，但石油、煤製品仍受國際原油價格較上年同季仍低，加上疫情、廠商產線檢修影響，產值年減 36.44%，反觀金屬製品業、機械設備業、基本金屬業及化學原材料業則受惠景氣回溫、防疫需求，產值年增幅均由負轉正，分別年增 7.11%、6.57%、2.56%、1.18%。

汽車及其零件業因車商配合補助政策推出加碼促銷優惠方案帶動國產新車熱銷，加上汽車零件國外訂單回溫，增幅同樣由負轉正，年增 11.11%。

統計去年全年製造業產值 12.72 兆元、年減 3.72%，其中石油及煤製品業、化學原材料業、基本金屬業因原物料價格處於相對低檔，產值分別年減 36.19%、18.46% 及 10.7%，電子零組件業、電腦電子產品、光學製品業產値則分別年增 10.7% 及 5.56%，抵銷部分減幅，若按產量觀察，去年全年製造業生產指數 117.15，創歷年新高紀錄，年增 7.56%。