去年12月製造業生產指數連十一紅 單月、Q4、全年同寫歷史新高

經濟部統計處今 (25) 日公布去年 12 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳產需求回溫，12 月工業生產指數達 129.07，月增 5.22%、年增 9.9%，創歷年單月新高，其中，製造業生產指數達 131.52，月增 5.6%、年增 10.41%，為連十一紅，也助第 4 季、全年同寫歷史新高紀錄。

統計去年第 4 季製造業生產指數 126.22，年增 8.4%，連續 6 季正成長，累計去年工業生產指數、製造業生產指數分別達 115.84、116.83，年增 6.81%、7.26%，同步創下歷年新高紀錄。

從行業別分析，半導體業受惠 5G 通訊、物聯網及高效能運算需求，晶圓代工產能持續滿載，12 月年增 19.12%，為連續 14 個月雙位數正成長，推升電子零組件業創下歷年單月新高、年增 16.4%。

液晶面板及其組件業也受惠終端電子產品需求明顯提升，挹注 IT、電視面板產量續增，單月年增 24.87%，創下 2017 年 7 月以來最大增幅，電腦電子產品及光學製品業同樣在宅經濟、農曆年前備貨效應帶動下，年增 12.33%。

傳統產業中，汽車及其零件業受惠多款新車上市熱銷、政府汰舊換新補助政策，年增 21.57%，基本金屬業、機械設備業也分別年增 14.33%、14.34%，顯示景氣持續回溫，化學原材料業也在下游防疫產品強勁需求，廠商擴增產能因應下，年增 8.84%。

展望未來，經濟部指出，12 月在遠距商機、5G 通訊等新興科技應用延續，以及農曆春節年前備貨效應挹注下，資訊電子、基本金屬、機械及運輸工具等主要產業產量明顯上揚，看好遠距商機、宅經濟將持續帶動半導體高階製程訂單續旺，可望帶動製造業生產續揚。