1月台灣製造業PMI、未來6個月展望同創新高

中華經濟研究院今 (1) 日公布 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，續揚 3.8 個百分點至 65.1%，不僅連續 7 個月擴張，更創擴張最快速度，而製造業「未來六個月展望」指數微升 0.1 個百分點至 70.0%，也創最快擴張速度，中經院指出，終端需求暢旺，整體製造業呈現樂觀態勢。

供應商交貨時間、原物料價格、未完成訂單指標 同創新高

中經院指出，PMI 5 項組成指標中，新增訂單指數略較上月回跌 1.2 個百分點至 68.2%，但已連續第 6 個月維持在 60.0% 之上，而生產指數續揚 0.8 個百分點至 67.7%，連續第 5 個月維持在 60.0% 以上，人力僱用數量指數攀升 3.6 個百分點至 58.5%，更創 2017 年 4 月以來新高。

中經院說明，由於人力僱用屬落後指標，此次人力僱用數量指標創近 4 年新高，反映年前業者搶著僱工的市況。

另一方面，由於全球航運缺櫃造成交期拉長，供應商交貨時間指數已連 3 個月維持在 60.0% 以上，1 月更續揚 8.2 個百分點至 73.3%，並創新高；存貨僅維持 1 個月的緊缩，即回升 8.0 個百分點至 57.9%，創 2018 年 6 月以來新高。

同時，全體製造業已連 8 個月回報客戶存貨為過低，惟指數攀升 1.6 個百分點至 45.8%；原物料價格指數則連 2 個月維持在 80.0% 以上，且指數續揚 3.0 個百分點至 85.8%，創新高。

而未完成訂單指數續揚 1.9 個百分點至 65.2%，也創新高，新增出口訂單和進口原物料數量指數分別續揚 0.2、3.9 個百分點至 62.8%、62.1%，皆為連續第 7 個月擴張。

圖：中經院提供。

就六大產業 PMI 來看，已連續 2 個月全數維持在 60.0% 以上，依擴張速度分別為交通工具產業 (70.5%)、電力暨機械設備產業 (67.4%)、基礎原物料產業 (66.3%)、電子暨光學產業 (65.3%)、化學暨生技醫療產業 (63.0%) 和食品暨紡織產業 (61.3%)。

非製造業中 僅住宿餐飲業、零售業呈現緊縮

另外，1 月 NMI 指數為 55.0%，擴張速度與上月相同，並連 8 個月呈現擴張。

NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單、人力僱用擴張和供應商交貨時間上升。

八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業 (59.3%)、營造暨不動產業 (58.9%)、批發業 (57.8%)、教育暨專業科學業 (57.3%)、資訊暨通訊傳播業 (55.9%) 和金融保險業 (54.8%)，僅住宿餐飲業 (47.9%)、零售業 (49.4%)NMI 呈現緊縮。