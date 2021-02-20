〈鴻海新春開工〉劉揚偉：持續尋找收購8吋晶圓代工廠的機會

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日表示，雖然未得標馬來西亞矽佳晶圓廠 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 股權，但仍持續尋覓收購 8 吋廠的投資機會，而目前市場普遍受到晶片短缺影響，對鴻海來說影響有限。

鴻海先前參與的馬來西亞晶圓代工廠矽佳晶圓廠 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 股權競標案，最終由馬國當地廠商 Dagang Nexchange Bhd(DNeX) 得標。

劉揚偉表示，還在持續努力，可能有不同形式合作，目前還是跟對方洽談中，但也會考慮其他 8 吋廠，會以收購為大方向目標，用半導體技術，讓集團鎖定的三大未來產業發展更好、更有競爭力。

而目前市場晶片短缺，衝擊汽車、電子產品出貨，對此，劉揚偉表示，晶片短缺狀況內部也在研究，但鴻海客戶在全球規模相當大，晶片備料方面都有適當、前瞻規劃，晶片短缺對大客戶影響當然有、但有限。

劉揚偉進一步指出，整體產業是否有 Overbooking (重複下單) 的狀況，還要進一步了解，不擔心但是要想辦法調整，最好的狀況是需求造成的晶片短缺，才是最真實的產業狀態。