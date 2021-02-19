〈華邦電法說〉漲價效益Q2顯現 看好記憶體供給吃緊到下半年

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (19) 日召開線上法說，總經理陳沛銘表示，市場需求強勁，產能維持滿載，第二季可望有較明顯的漲價營收貢獻，預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年。

陳沛銘表示，去年以來受到疫情影響，生活型態與經濟模式產生很大的轉變，加上美中對抗、5G 及 AI 等新應用興起，今年半導體產業非常樂觀，記憶體產業也會進入一樣的循環。

陳沛銘指出，利基型 DRAM 主要供應商持續將較低階的 DRAM 產能，轉換至生產 CIS(影像感測器)，導致 DDR3 供給轉緊，包括 WiFi6、AIoT、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、穿戴式裝置、遊戲機等應用，都將帶動需求成長。

Flash 方面，陳沛銘指出，大部分廠商轉作 MLC 或 TLC NAND，使 SLC NAND Flash 供給越來越少；NOR Flash 則因中國晶圓代工廠減少投片量，轉往生產邏輯晶片產品，包括 TWS、穿戴式裝置、PC、網路與電視需求成長，預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年。

陳沛銘表示，1 月營收已開始反應漲價效益，3、4 月營收應可較高成長，第二季可望有明顯的漲價營收貢獻。

