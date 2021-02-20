年後轉職潮 調查：838萬上班族不滿意待遇 平均凍薪3.8年

年後掀轉職潮，據求職網站調查，有近 92% 上班族不滿意目前薪資待遇，以全體受僱就業者來估算，約有 838 萬人「薪」情差，滿意度創 8 年新低；去年受疫情干擾，勞工薪水普遍停滯不前，有 87% 的上班族表示已 1 年以上沒調薪，其中 9.6% 甚至長達 10 年以上，平均下來相當於「被凍薪」3.8 年，同樣為 8 年新高。

yes123 求職網今 (20) 日公布調查指出，若衡量每天投入工作的時間與獲得的報酬，有 91.6% 的上班族透露，不滿意目前工作的薪資待遇，比例不但高於去年的 90.2%，更創下 8 年以來的新高。以全體受僱就業者 914.4 萬人估算，約有 838 萬人不滿現在的收入，當中又有高達 82.8% 坦言有離職念頭。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，對於許多離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，還是變成入不敷出，在衡量收入滿意度時，都要考量到這些變數。

去年疫情干擾就業市場，許多人薪水停滯不前，調查顯示，合計在一年 (含) 以上沒調薪的，達 87%；其中甚至有 9.6% 是高達十年 (含) 以上；平均下來，上班族被凍薪了 3.8 年，同樣是 8 年以來的新高。

此外，調查也發現，上班族平均能忍受 1.8 年完全不加薪，所以相較 3.8 年的凍薪期，已經遠遠超過忍耐極限達整整 2 年。

若考慮跳槽到高薪行業或變動職務、調部門，楊宗斌建議上班族，首先要下定決心大破大立、砍掉重練，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性，若想進一步跨領域工作，成為職場斜槓族，就必須補強產業知識、專業技能，甚至考取證照，重新學習一技之長或第二專長。