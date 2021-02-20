企業獲利看俏 消費、科技兩大產業支撐陸股牛市行情

中國 A 股揮別疫情陰霾，今年以來重啟牛市格局，投信表示，在官方政策與資金聯手加持下，預期 A 股產業結構調整後仍有漲勢可期，尤其看好消費與科技兩大類產業。

根據券商研究報告分析，A 股企業經歷五年的結構性調整後，預期科技、消費將是未來 10 年股市表現的領頭羊；且回顧自 2016 年來，中國漲幅較大的股票有 65% 來自消費與科技，推估未來這兩大類產業仍為股市上漲之引擎。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示，目前陸股主要靠政策面、結構面、資金行情與價值面等利多支撐，觀察過往五次牛市平均漲幅超過 130%，而 2019 年以來滬深 300 漲幅仍不到 7 成，研判陸股仍有上漲空間可期。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛指出，隨著總經數據好轉，MSCI 指數權重調整後，使得中國投資比重漸漸提高，預料將吸引更多內外資進場，延續 A 股多頭行情。

富達投信表示，隨著中國經濟復甦，預估今年上市公司 (不含金融) 業績成長約落在 20% 左右。

富達投信認為，就市場表現而言，目前流動性的變化是關鍵變數，若全球或中國下半年出現流動性寬鬆情況轉向，則股票估值的情況也將改變，屆時企業獲利將成為支撐股價的關鍵。