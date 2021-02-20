去年經濟成長稅收卻衰退 財政部點出三大原因

新冠肺炎去 (2020) 年席捲全球，我國因防疫得宜與紓困振興奏效仍有近 3% 的經濟成長率，但稅收卻年減近 3%，出現近 11 年來首度下滑，財政部分析，除有疫情影響外，也與物價實施租稅優惠等有關，導致營所稅、貨物稅減少，使得經濟成長率與稅收表現脫鉤。

財政部今 (20) 日發布 109 年稅收徵起情形分析報告，去年全國稅收較前年減少逾 700 億元，不僅市近 11 年首度負成長，更比年度預算數減少 223 億元，是近 7 年來首次出現短徵。

統計處分析，稅收變化與經濟成長率偏離主要有三大原因，第一是物價因素，由於經濟成長率指 GDP 的變動率，也就是在剔除物價影響後量的變動，而稅收增減則包括價、量因素在內。

第二，GDP 是指商品產出總價值扣除中間投入後的各業附加價值加總，但稅 收則依各稅目各有不同課徵稅源；另外，稅制與稅率變動同樣會影響稅收變化。

統計處表示，去年經濟成長率成長，但稅收卻衰退，主要與景氣、稅制、疫情與稅務紓困等因素有關。

觀察去年主要稅目表現，以營所稅減少幅度居冠，全年稅收大減 1709 億元，年減幅達 26.4%，創歷年之最，而究其原因，主要與上市櫃公司 2019 年度獲利衰退、調降未分配盈餘稅率、新增產創租稅優惠等因素有關，導致結算申報稅額大減。

此外，去年受疫情影響，營利事業申請延期或分期繳納稅款及符合一定條件之企業免辦暫繳。

貨物稅部份，在車輛汰舊換新核退優惠期限將屆與新車上市推波助瀾下，帶動新車掛牌數創 2006 年來新高，貨物稅核退稅額大增，購買節能電器退還減徵貨物稅也大增 1.4 倍，以及部分廠商申請延、分期繳納稅額，整體貨物稅稅收減少 67 億元、年減 3.8%。

不過，去年仍有部分稅收逆勢增加，以證交稅為例，受惠於股市交易量增溫，使得股市平均日交易量屢創歷史紀錄，進而帶動證交稅全年大增 594 億、年增幅高達 65.2%。