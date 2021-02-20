麗臺去年終結連4年虧損 每股賺0.5元 1月EPS 0.43元

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (20) 日公布 1 月單月自結，受惠遠距商機、宅經濟延續，顯卡供不應求，單月稅後純益則達 2300 萬元、年增 298.25%，每股純益 0.43 元，麗臺也同步公告去年第 4 季、去年全年自結，每股分別賺 0.58 元、0.5 元，全年終結連 4 年虧損。

麗臺元月營運延續去年下半年旺季水準，加上近期挖礦需求強勁，營運維持高檔，1 月營收達 5.99 億元，月減 11.01%、年增 173.79%，稅後純益達 2300 萬元、年增 298.25%，每股純益 0.43 元。

麗臺去年第 4 季營收達 15.3 億元，月曾 30.1%、年增 50.1%，稅後純益達 3100 萬元、年增 464.75%，單季每股賺 0.58 元，創下近 13 季新高，也彌補去年前 3 季虧損，累計去年全年營收達 45.48 億元，年增 24.84%，稅後純益達 2500 萬元，每股賺 0.5 元，也終結 2016 年以來連 4 年虧損頹勢。

展望今年，麗臺看好旗下三大產品都將成長，其中，顯卡仍為主要營收貢獻來源，占比達 80-85%，工作站顯卡可望維持 10% 成長幅度，消費性顯卡需求則保持雙位數成長幅度，另外，近年擴大布局的 AI 雲端系統解決方案、醫療事業營收貢獻也可望逐步擴大。