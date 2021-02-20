品牌雙A宏碁、華碩競推新品 助推上半年營運

品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 相繼宣布推出新品，宏碁將推出多款旗下創作者品牌 ConceptD 概念家創系列可翻轉筆電新品、Acer Halo 智能音箱，鎖定創作者、居家生活商機，華碩則釋出邀請函，將在 3 月上旬推出新一代 ROG 手機，市場看好新品將有助品牌廠上半年營運增溫。

宏碁推出多款 ConceptD 概念家創系列新款可翻轉筆電，包含 ConceptD 7 Ezel Pro、ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro，採用宏碁特殊 Ezel 軸承設計，共有六種使用模式可靈活切換，尺寸分為 14.1 吋、15.6 吋，分別搭載 NVIDIA Quadro 顯示晶片或 GeForce 顯示晶片，建議售價則為 63800 元起。

宏碁表示，ConceptD 7 Ezel Pro 鎖定商務使用者，採用微弧氧化技術，具備抗腐蝕、抗氧化性來增加強度，並採用防污高耐磨塗層，配備 4K IPS 螢幕、抗摔 Gorilla Glass 6 玻璃，螢幕亮度更達 400 尼特，且採用色彩校正技術，可望取代桌機，從創作繪製、完成作品及修正並進行展示一次完成。

另一方面，宏碁也推出首款智能音箱 Acer Halo，搶攻多元化商機，Halo 具備鐵灰質感布料材質，內建兩個遠程全向麥克風陣列，語音辨識準確，也可配備 Spotify、YouTube Music、MyMusic、KKBOX 等音樂串流服務，並客製化互動功能。

華碩也對外發出邀請函，宣布將在 3 月 10 日晚間舉辦全球新品發表會《For Those Who Dare》，推出新一代電競 5G 手機 ROG Phone 5，市場猜測，華碩新款 ROG 手機可望搭載高通 Snapdragon 888 5G 晶片，華碩也力拚在 2022 年達到內部手機事業轉盈目標。