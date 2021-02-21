〈觀察〉信用卡鞏固版圖 搶進行動支付市場找新客群

疫情爆發不僅改變消費型態，在行動支付百家爭鳴的年代，銀行也開始調整策略，捨棄過往砸錢推聯名卡、比拚現金回饋，而是專注特定客群與通路，透過精準行銷的方式，深耕卡友關係以提高動卡率。

過去銀行為累積信用卡發行量與動卡率，偏好以聯名卡、現金回饋等行銷模式，標榜條件門檻極低、現金回饋有感折抵，吸引客戶上門，各家銀行更競相加碼喊高回饋金，讓現金回饋躍居信用卡行銷主流。

以聯名卡為例，透過企業結盟固然有助於提升獲客率，但聯名卡通常有通路使用的限制條件，未必能有效提高動卡率與簽帳金額，加上高額的權利金，對銀行而言也不見得划算。

至於現金回饋固然有助於鞏固客源，但隨著回饋率越喊越高，銀行也發現，主打現金回饋導致行銷成本加劇，但在卡友「逐高回饋而居」的消費習慣下，現金回饋往往只能創造出曇花一現的好成績，對於長遠經營卻不一定有助益。

從建立長久的關係角度來看可發現，銀行這兩年也逐步調整行銷模式，結合行動支付業者耕耘通路已成為目前信用卡經營主軸，根據金管會統計，去年行動支付使用人數已突破千萬大關，等於每 2 個人就有 1 人使用行動支付，行動支付儼然成為銀行拓展消金的新戰場。

以台企銀為例，今年以來便積極結合三大支付業者合作，包括 LINE PayMoney、街口支付及台灣 Pay，提供綁定存款帳戶儲值消費高額回饋優惠，希望透過行動支付的客群優勢，提高自家信用卡的能見度。

事實上，信用卡並非銀行的獲利來源，反而是銀行「燒錢」的單位之一，對銀行而言，發行信用卡砸錢做優惠其用意在透過服務創造更多客源與商機，而隨著市場模式變化，銀行也得跟進調整步伐。