【群益金鼎證券】聯發科 加入千金股行列?

從過去一年來，帶領大盤指數脫離武漢肺炎谷底不外乎就是台積電 (2330-TW) 了，加權指數從 2020 年 3 月低點 8,681 點一路回升甚至創下歷史新高點，不到一年時間指數漲幅將近 2 倍，即使是投資元大台灣 50(0050-TW)也是躺著賺，不過要能夠獲利而沉住氣的投資人才可以吃的到，不管是加權指數或是 0050 的推升，第一名功不可沒就是台積電，第二大權重的就是聯發科 (2454-TW) 了，聯發科的漲幅絕對不輸給台積電，從 2020 年的營收及毛利率可以看出端倪，市占率甚至一度超車高通，雖然高通在 5G 晶片上仍佔有一席之地，不過展望未來，聯發科在 5G 高階製程的琢磨，正一步步向高通逼近，是未來可以長期投資的價值股。

台股過年休市七個交易日，全球股市走多，美股四大指數也創新高，半導體股票的 ADR 也都大漲一波，日月光投控 (3711-TW)ADR 漲幅近 20%，台積電 (2330-TW)ADR 及聯電 (2303-TW)ADR 近 10% 上下，在權值股帶動下台股開紅盤第一天就跳空開高近 400 點，收漲 559 點，再度站上萬六關卡。目前還是處於大多頭的格局，保守起見後續必須觀察這一天往上跳空缺口的支撐。

從權證市場來觀察，認購及認售的成交比例懸殊，2 月 18 日認購成交比例達到 94.48%，認售只有 5.52%；而認購持倉水位 768 萬張，為近五個交易日的高點，認售 163 萬張。顯示年後權證投資人對於短期操作上仍然持續加碼多單，不過觀察美國 10 年期公債殖利率持續攀高，須留意股市資金轉往債市的風險，可以參考指數型 ETF 的權證進行避險，像是元大台灣 50(0050-TW) 的認售權證。

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