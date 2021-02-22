【野村投信】2021年消費趨勢：電商與關懷經濟

荷寶環球消費新趨勢基金經理人史畢軍

(Richard Speetjens)

新冠疫情促使全球各地消費者行為出現急遽變化，荷寶認為，在今年以及未來許多年，消費和健康交會領域將有最具前景的投資機會，2021 年值得關注的領域是電商產業和關懷經濟 (Caring Economy)。

荷寶今年關注的第一個重要領域是電商。新冠疫情催生數位化浪潮，電商在全球消費者日常生活中佔據越來越重要的位置。第一波疫情暴發後最初幾週，消費者爭相囤積衛生紙、洗手液等生活必需品以及速食麵等保存期較長的食品。

然而，在意識到外出限制短期內都無法取消後，消費行為出現變化。例如，老年族群首次加入網購行列，即使在疫情過去、經濟生活恢復正常後，這些轉變可能將延續下去。消費者以實際行動證明，購物體驗便利性比商品價格更重要，未來消費屬於電子商務與實體商店的混合模式。

新冠疫情危機期間，電商產業快速增長，美國的亞馬遜、中國的阿里巴巴以及拉美的 Mercadolibre 等線上零售平臺銷量大幅增加。在某些地區，由於許多零售業者被迫關閉實體店面，線上銷售管道甚至成為唯一的命脈。消費者也開始網購美容產品、家電、甚至寵物食品等非必需品。疫情暴發前電商滲透率相對較低的品項如食品雜貨，在疫情期間亦大幅提升。

2020 年，消費者對本地產品的需求也出現爆炸式增長。消費者願意支持喜愛的企業和品牌挺過危機，反映出品牌忠誠度的進一步提高，秉持可持續發展理念的本土電商企業將從此一趨勢中獲益。

疫情不僅引發數位化浪潮，也使競爭加劇。亞馬遜雇用 40 萬名員工因應不斷飆升的消費者需求，許多規模較小的網路電商和實體零售商旗下的網路商店發展速度甚至更快。因此，投資者需更加努力發掘未來可能脫穎而出的贏家。

我們關注的第二個重要領域是關懷經濟。關懷經濟是指關愛人類、呵護地球的經濟，新冠疫情迫使各國政府將公共衛生列為政策核心位置。

消費者現在更加重視健康衛生，可望持續增加個人護理、兒童保育甚至寵物護理支出。荷寶預計，由於民眾更加重視家庭清潔和個人衛生，2021 年全球家庭和個人護理產業仍保持強勁發展趨勢。

儘管消費者在經濟衰退期間傾向於轉用平價品牌，但值得信賴的高端品牌仍可望保持韌性。在後疫情時代，消毒液、抗菌濕巾、洗手液等仍將維持良好發展趨勢。

關懷經濟還包括日益成長的兒童托育行業。由於女性之勞動參與率不斷提升，且父母更重視幼兒教育和良好的兒童托育，兒童托育產業過去十年穩定成長。儘管受到新冠疫情衝擊，但長期成長的驅動力未受影響，蘊藏極具吸引力的投資機會。

寵物照護產業也值得留意。這行業往往不受經濟衰退的影響，例如 2008-2009 年金融海嘯期間，寵物照護的支出反而成長，因為寵物主人不到萬不得已，不會削減寵物支出。

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