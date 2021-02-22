全球循環類股領漲 台股新春開紅盤

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國基本面數據持續改善，尤其在零售銷售數據的成長幅度大幅超出預期，聯準會繼續強化鴿派立場，財務部呼籲紓困法案通過的必要性，復甦的預期使各類股漲勢分歧，疫情復甦股大幅上漲，然而部分類股下跌令美國大型股整體下跌 0.7%；

2. 歐洲就業數據意外增加，製造業採購經理人數據來到 57.7，優於預期的 54.3，歐洲企業財報陸續公布，普遍財報結果優於預期，歐洲股市上漲 0.5%。

新興市場

1. 中國據悉將限制對特定國家出口稀土加工技術，人民幣升至 2018 年初較高水位，牛年開市央行加注流動性預期落空，中國股市下跌 0.4%；

2. 經過春節休市後，台股開盤首日強勁上漲 3.5%，在 2020 年全年 GDP 成長 2.98% 的亮眼成績下，2021 年預計成長上修為 4.64%，台股單週上漲 3.4%。

債券市場

1. 市場對通貨膨脹的預期上升，美國 10 年期平衡通膨率來到 2.15%，壓低債券類資產的表現，美國政府公債指數下跌 0.8%；

2. 全球高收益、新興市場債券利差雖持續收窄，仍不敵無風險利率上升的壓力，指數價格則分別呈現持平與下跌 1.1%。

原物料、匯率

1. 美元指數小幅上漲 0.1%，商品貨幣受惠景氣復甦上漲；在美國財長強勢美元的發言下，黃金價格表現受挫，金價跌破 1,800 元至 1784 美元 / 盎司，單週下跌 2.2%；

2. 極寒氣候使得原油供給劇減，OPEC + 成員國考慮增產令 3/4 的會議更加受矚目，石油價格收在 62.9 美元 / 桶，單週下跌 1.2%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/2/22（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/2/19）

資料來源: Bloomberg，2021/2/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/2/19）

三大市場關鍵事件及分析

1. 油井遭冰封，油價上漲回應

極地渦旋侵襲美國，德州溫度降至零度以下，油井、煉油廠、發電廠紛紛因預料外的低溫停擺，除了進一步推升油價外，也再度凸顯美國必需加快面對氣候變遷與基礎建設投資的問題。

資料來源： Washington Post、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/18。

2. 衰退結束不等於長期公債殖利率升高

近期美國長短期公債間利差不斷升高，不少人認為美國 10 年公債殖利率會因此升破 2%，但若從過往經驗來看，過往利差能夠擴大至 4%，主因是短期利率下跌，並非長期利率升高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債與 3 個月國庫券間殖利率差距，2021/2/18。

3. 通膨擔憂起？聯準會說 NO

近期債券市場暗示通膨再起的隱憂，然而，根據聯準會最新的半年貨幣政策報告顯示，離恢復至自然失業率仍需三到五年的時間，通膨無憂，且最新的高頻數據也透漏景氣仍在持續復甦。

資料來源：Bloomberg、Fed Monetary Policy report，「鉅亨買基金」整理，2021/2/18。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/18。

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