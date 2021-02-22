台股見高不是高？全球半導體進入擴張期 三利多兩趨勢續挺大盤

台股今 (22) 日早盤一度攻高到 16579 點、大漲近 240 點，持續改寫歷史新高。法人表示，台股持續犇騰，主要是受惠半導體、5G 商機、宅經濟需求、與美中貿易戰轉單效應下，整體基本面穩健且強勁，預計營運將續創新高；全球半導體進入擴張周期，看好電子股訂單爗滿等 3 利多 2 趨勢續挺台股。

新光大三通基金經理人楊聖民表示，台灣疫情控制穩定、產業前景佳、以及國際和台商資金持續回流，2021 年金牛年開市，台股犇牛狂奔，指數衝上「萬六」大關。在總經面經濟復甦向上與資金充沛支撐下，低檔 15000 點以下具支撐，指數透過類股輪動震盪向上。投資重點仍以科技股為主，上半年具漲升題材包括半導體製造、IC 設計、5G 零組件、運動休閒類相關等族群。

另外，更值得注意的，全球半導體進入擴張周期，台灣半導體供不應求，產業前景佳。加上電動車成為下世代各家兵家必爭的新戰場，台股電動車相關族群也加入多頭行列，車用電子商機噴發，國內電子產業不僅掌握全球科技新商機，更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利，台股長線投資機會亦備受矚目。

3 利多 2 趨勢挺台股 定期定額進場有利可圖

中長線來看，楊聖民認為，今年台股仍有「基」可圖，基本面前景亮麗，主要來自 3 大利多，包括：1. 電子股訂單爗滿：國內科技產業受惠於 5G、高速運算、電動車、AI 等新興科技需求擴張，上半年電子產品接單前景佳，全年接單年增率可望突破去年再創新高，電子股營收成長更添動能。

2. 全球半導體需求飆升：全球各行各業在 AI、5G、高速運算與車用電子強勁需求爆發下，半導體供應鏈代工價格全面喊漲，漲價潮快速蔓延上下游，將邁入一個較往年維持更久的超級循環周期。

3. 遠距商機熱度不墜：今年疫情仍未見舒緩，遠距商機 (Working From Home) 需求持續暢旺，包括 Chrome Book 教育市場持續強勁、消費電子如平面電視、NB、手機等亦帶動 CPU、面板及各類 IC 需求噴發，運動休閒相關受惠族群，也值得留意，使今年台股仍大有可為。

展望未來，楊聖民認為，台股攀越萬點行情背後，代表產業結構趨勢及兩大新商機有利台股，包括：1. 第三代半導體商機來臨：5G 新世代，半導體為科技業重中之重，全球科技產業除迎接第三代半導體商機外、5G+AI+IoT 三駕馬車催化下，雲端、邊緣商機噴發，尤其以訂單供不應求、上游晶圓產能受限，「搶料」造就半導體相關廠商業績好到爆，成為今年持續推升台股的上漲動能。

2. 後疫情綠色新商機起跑：全球科技迎向新世代，綠色科技趁勢興起，例如各國政策持續推動電動車，造就全球百兆電動車商機噴發，相關供應鏈迎向新藍海市場，而政府、台積電加持下，國內再生能源大放異彩、風電、儲能等綠色供應鏈的多頭趨勢成形。

隨美國新總統拜登上任，對台股市來說，美國政局底定、搭配經濟刺激新方案，在低利率的環境中，國內科技成長股將持續擔綱股市多頭主流，此外，傳產方面，運動休閒產業、塑化等，今年在疫情干擾因素逐漸淡化下，預計未來成長力道亦不亞於電子產業。