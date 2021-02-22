台股百花齊放盤中衝歷史新高 終場漲勢收斂漲68點收16410點

台股今 (22) 日早盤一度勁揚逾 200 點，最高衝上 16579.17 點，改寫歷史新高，盤面上百花齊放，被動元件、雙 D、散熱、航運、觀光及生技股均獲得買盤青睞，多檔亮燈漲停，終場指數漲勢略為收斂，上漲 68.78 點，收在 16410.16 點，成交值 3521.44 億元。

觀察電子三雄表現，台積電連日整理後，今日一度上漲至 662 元，但隨著調節賣壓出籠，股價拉回至平盤附近，終場翻黑小跌 0.3%，以 650 元作收；鴻海股價回神，一度來到 114 元，終場上漲近 1%，收 111 元；大立光也是多頭指標之一，收盤漲逾 3%，站回 3500 元之上。

其他權值股方面，台塑四寶受惠今年中國鼓勵就地過年，使得下游廠普遍提前開工，帶動需求升溫，台塑、南亞、台塑化今日均上漲逾 1%；不過，聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱等電子股相對較弱勢。

被動元件今日獲買盤追捧，立隆電、台嘉碩亮燈漲停，龍頭股國巨漲逾 2%，一度來到 629 元，華新科、凱美也上漲逾半根停板。

面板、DRAM 等電子股同步獲得資金進駐，雙虎友達、群創再度爆量上漲，均上漲逾 5%；記憶體業者晶豪科強勢攻上漲停，南亞科、旺宏、華邦電、十銓、威剛及群聯等相關族群，表現也相當搶眼。

航運股人氣高漲，陽明公告去年 12 月獲利，單月大賺 50.07 億元，每股賺 1.64 元，帶動股價直奔漲停，來到 28.15 元，成交值爆出逾 21 萬張；長榮、萬海都強漲逾半根停板。

全球加速施打新冠疫苗，台大公衛學者樂觀預估今年 10 月底有望解封，市場看好觀光產業營運將迎接曙光，旅行社概念股今日應聲大漲，包括雄獅、鳳凰、燦星旅、五福等多檔均亮燈漲停，為盤面人氣指標。