〈焦點股〉全球拚年底解封 多檔觀光股營運見曙光直噴漲停

指揮中心 3 月起將鬆綁外籍人士來台禁令，在新冠疫苗加速施打下，台大公衛學者樂觀預估今年 10 月底全球可望解封，觀光產業營運將迎來曙光，旅行社、餐飲、飯店等概念股今 (22) 日應聲大漲，包括雄獅、鳳凰、燦星旅、五福等多檔均亮燈漲停，為盤面人氣指標。

台大公衛學院教授陳秀熙及其團隊研究分析，全球可望於 10 月底前解封，明年有機會終結疫情，儘管指揮官陳時中認為，真正要全球解封恐怕得等到明年初，但國人可期待明年春節出國旅遊。

旅行社龍頭股雄獅 (2731-TW) 今天應聲反彈，強勢攻上漲停價 87.7 元，股價創逾 13 個月新高，回升至疫情爆發前的水準；鳳凰 (5706-TW) 同步亮燈漲停，達 35.75 元，創逾 8 個月新高；上櫃旅行社股燦星旅、易飛網、五福、山富全數噴出漲停，買氣強強滾。

此外，餐飲股美食 - KY、王品、新天地盤中均攻上漲停，六角、瓦城、御頂等也勁揚逾半根漲停板；飯店指標股晶華盤中最高來到 150 元，漲幅逾 7%，力麗店、華園、雲品、寒舍等多檔，漲勢都相當強勁。

新冠肺炎疫情爆發迄今逾 1 年，受邊境管制影響，觀光產業經濟損失慘重，旅行社、飯店業者積極轉型搶攻國旅市場，但挹注營運有限，隨著疫苗研發陸續傳出捷報，指揮中心表示，台灣整體購買量估落在 3000 萬至 4500 萬劑，初步國產疫苗僅 1000 萬劑，但未來會朝自給自足方向，穩定產量，國內預計最快 3 月可開始施打疫苗。