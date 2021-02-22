〈玉山金法說〉數位金融瞄準三大方向 今年總資產可突破3兆元

玉山金 (2884-TW) 今 (22) 日舉行法說會，今年是玉山跨入第 4 個 10 年，將積極聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略，其中，玉山的數位金融科技有 3 大方向，推出數位品牌 e.Fingo ，將以會員制串聯各項玉山的服務，包含貸款、外匯等商品，今年是重要的一年，估玉山金今年總資產可突破 3 兆元。

玉山金新任科技長張智星表示，玉山金融科技有 3 大方向，分別為：一、持續加速及深化 AI，二、數位轉型，三、擴大科技產能。

玉山銀行董事長黃男州表示，目前基金、信貸、換匯、信用卡等交易，均有超過 6 成的比例是在數位通路完成，玉山大舉強化數位客群的經營，推出數位品牌 e.Fingo，發展原生數位商品及經營數位客群，e.Fingo 將以會員制度串聯各項服務，包括貸款，外匯等商品，建立點數生態圈，整體來說，今年會是重要一年，3 家網銀今年上半年都會開業，數位進展會更快，玉山希望是金融創新的領航者。

在跨境業務方面，玉山穩健發展亞洲布局，2020 年海外分行獲利為國銀第 2，今年隨各國疫苗接種持續推進，玉山審慎樂觀看待海外市場的復甦，持續發展國內外金融平台，串聯兩岸三地與東協據點，最快今年上半年，將向金管會申設在北越周邊設分行。

黃男州說，玉山金總資產在 2020 年底達 2.91 兆元，預估今年就可衝破 3 兆元，由於玉山金今年將進入下一個十年，目前手上沒有併購的對象，也沒有任何評估對象，現階段先以自身價值提升為第一順位，先求好、再求大。