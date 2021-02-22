外資連三賣大砍聯電2.1萬張 持續加碼航運、面板族群

台股今 (22) 日在資金行情持續發酵下，盤中一度衝上 16579 點，再寫盤中新高，但創高後賣壓湧現，合計三大法人今賣超 36.82 億元，其中，外資已連三賣，今更大砍聯電逾 2.1 萬張，反觀持續加碼航運、面板等族群。

期貨方面，外資空單口數持續增加，今再增 3350 口空單，空單未平倉口數來到 26187 口，投信減碼 155 口空單，空單未平倉口數來到 6937 口，自營商則加碼 998 口多單，多單未平倉口數達 22561 口。

外資前十大買超鎖定面板、航運、航空雙雄等族群加碼，其中長榮、華邦電獲外資青睞，各加碼 26461、21663 張，彩晶也有 19477 張，華航、陽明、中信金也有 19082、17800、15260 張，均逾萬張，其他則依序為長榮航、群創、欣興、富邦 VIX。

賣超方面，外資大砍聯電 21559 張居冠，新光金、精英也各有 17128、12549 張，其他則依序為旺宏、大同、台泥、京元電、和碩、玉山金、聯成等。

投信操作方面，買超群創、旺宏各 7834 張、7424 張，陽明也有 2674 張，其他依序為長榮、欣興、華航、南亞科、金居、中美晶、開發金等；賣超方面，投信大砍華夏 1970 張，其他則依序為南電、日月光投控、欣銓、台虹、國喬、中鋼、瑞昱、精材、台達電。

法人表示，台股延續開紅盤以來氣勢，雖然短期高價電子股漲多休息，但資金輪動到基期較低的傳產族群，仍有利台股後續走勢，可望續創歷史新高，但仍需留意追高風險。