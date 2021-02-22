〈台股盤後〉權值雙王、雙D族群撐盤 終場漲幅收斂16500點得而復失

台股今 (22) 日資金行情持續發酵，鴻海、大立光接棒台積電撐盤，加上面板、記憶體族群走強，早盤一度大漲逾 200 點，最高衝上 16579 點，再寫盤中新高，隨後創高賣壓湧現，資金則流往基期較低的傳產族群，終場漲幅收斂至 0.42%，上漲 68.78 點，收在 16410.16 點，成交量為 3521.45 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤領軍大盤再創歷史新高，但終漲回測平盤，由紅翻黑，收在 651 元，鴻海、大立光表現則相對強勢，其中，大立光更漲逾百點，重回 3500 元大關，台塑四寶同樣受惠原油價格上漲，漲幅近 1%。

盤面上雙 D 族群續強，面板在漲價題材持續發酵，電視品牌廠回補帶動下，股價開高走高，友達、群創漲幅均超過半根停板，中小尺寸面板廠彩晶、凌巨漲幅也達逾 1%，記憶體族群中，也在 NOR Flash、DRAM 等後市看旺下，晶豪科攻上漲停，南亞科、華邦電表現也不俗。

此外，陽明元月獲利亮眼，加上全球貨櫃持續緊缺，終漲以漲停作收，激勵同為航運族群的長榮、萬海漲幅也達半根停板，而隨著全球疫苗陸續施打，防疫概念股再度獲資金青睞，其中，國產疫苗研發大廠國光生，強攻漲停，站穩所有均線。

被動元件族群表現也相當強勁，受全球 MLCC 供給持續吃緊，韓國、日本廠商報價喊漲，激勵今華新科漲幅超過半根停板，國巨、禾伸堂同樣也在盤上，而比特幣飆漲也帶動板卡廠強勢表態，撼訊、青雲、麗臺均攻上漲停價位。

盤面上資金類股輪動快速，除航運股外，觀光、營建、造紙、水泥、鋼鐵等傳產族群也獲資金青睞，漲幅均超過 1%，新台幣匯市則持續強升，午盤暫收 27.913 元，升值 4.25 角。

法人表示，台股延續開紅盤以來氣勢，雖然短期高價電子股漲多休息，但資金輪動到基期較低的傳產族群，仍有利台股後續走勢，可望續創歷史新高，但仍需留意追高風險。