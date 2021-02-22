〈樂天銀滿月〉開戶數已破萬穩定成長中 拚第三年損益兩平

樂天國際銀行於 2021 年 1 月 19 日正式對外營運，今 (22) 日舉辦滿月慶茶會，樂天國際銀行董事長簡明仁表示，目前開戶數已逾一萬，雖然不多，但是穩定成長，且樂天不打價格戰，但還是會推小額優惠，例如適逢滿月，就加碼推出 2 大滿月禮，整體來說，希望在第三年損益兩平。

樂天國際銀行是目前唯一正式對外營運的純網銀，開業初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，其中，開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款，樂天國際銀行表示，其中，具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能最受客戶喜愛。

簡明仁表示，從 1/19 正式對外營運以來，開戶突破一萬人，未來不打價格戰，以 600 萬的樂天商城用戶當作基本盤，積極經營生態圈，而因為滿月慶，樂天國際銀行再加碼推出貸款利息折半的「半折直送」與樂天桃猿棒球隊今年上半季若封王，存款年利率翻倍的「加倍奉還」等 2 大滿月禮。

總經理佐伯和彥進一步指出，跟運動賽事結合常常是日本樂天的主力產品，但在台灣很少看到這樣組合，先前市場調查 3 家純網銀的調查報告中，桃園地區很多人都知道樂天國際銀行，加上樂天桃猿屬於中華職棒，因此就希望可以結合運動娛樂，讓消費者對樂天國際銀行更有印象。

由於金管會指示過純網銀不能打價格戰，簡明仁強調，樂天國際銀行不是打價格戰，是因為純網銀不需要龐大人事及營運據點等負擔，成本比傳統銀行低出許多，因此有推出小額優惠的空間。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥透露，在開戶性別比例上，男性比女性多一些，推估可能是男性更有嘗試、分析運作模式的心理層面因素所致，而女性部分，去年因為爆發疫情，推估女性可能對於實體 ATM 領錢的衛生性有疑慮而來開戶。

在開戶年齡層上，40 歲年齡層比例最多，30 歲年齡層次之，後續將結合電商的支付方式，吸引年輕人使用；另外也可能結合水電瓦斯繳費及推出財富管理服務，有機會獲得較高年齡層用戶。