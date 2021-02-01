數位存款帳戶突破600萬戶 樂天純網銀開戶數首度計入

金管會公布最新數位存款帳戶統計，截至去 (2020) 年底，國銀數位存款帳戶總開戶數突破 600 萬戶、達 646.3 萬戶，較前一季增加 71 萬戶，季成長 12.3%。其中值得關注的是，去年 12 月下旬開始試營運的國內首家純網銀樂天國際商銀，開戶數也首度列入計算。

金管會表示，到去年第 4 季止，共有 35 家銀行辦理數位存款帳戶業務，包括 34 家商業銀行及一家純網銀，數位存款帳戶開戶數合計有 646.3 萬戶，比去年第 3 季增加 12.4%，若與前一年同期相比更增加了 307.9 萬戶，年增率達 90。

金管會解析，數位存款帳戶在去年突飛猛進，主要是各銀行頻頻透過社群媒體宣導，吸引年輕客群，以及各種優惠促銷包括高利活儲、跨行轉帳及提領免手續費，並且積極與商家合作提供回饋等。

開戶數前五大為台新銀的 Richart 有 237 萬戶、國泰世華銀的 KOKO 有 97 萬戶、永豐銀的大戶 Dawho 在 2019 年 6 月才上市一年多就達 66 萬戶躍居第三、王道銀 45.2 萬戶、華銀的 SnY 有 45 萬戶。

值得注意的是，去年 12 月 19 日至 12 月 31 日試營運階段的首家純網銀樂天國際商銀，開戶數 55 戶，不過，樂天國際商銀已在今年 1 月 19 日才正式對外營運，一上線就推出兩大殺手級的金融創新引擎，「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，其中，「快樂會員制度」的會員可以與日本同步享有「樂天點數平台」，堪稱一大突破，此外推出台幣 7 天定存，提供年利率高達 10 倍定存的年利率搶客，因此真正首役的開戶成績 2 月見真章。