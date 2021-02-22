宏碁電競筆電報捷 去年奪加拿大、中南美洲市占冠軍

宏碁 (2353-TW) 今 (22) 日表示，根據市調機構 IDC 調查，去年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍，分別取得 19.8%、16.7% 市占率，其中，巴西地區更以 111.9% 成長率超越業界平均 36.7%，拿下 26.7% 市占率穩坐市場第一。

宏碁表示，旗下 Predator、Nitro 電競系列獲玩家喜愛，全系列產品線可滿足入門到專業級玩家需求，加上獨家散熱技術，可望提升玩家遊戲體驗，除了硬體之外，也積極延伸電競生活圈，旗下次世代電競社群平台 PLANET9，進一步推出最新的「課程」服務，可望成為電競教育新平台。

宏碁元月營收維持旺季水準高檔，其中，教育 Chromebook、輕薄型筆電營收年增皆逾 3 倍，展望未來，宏碁指出，強勁需求可望延續至可預見未來，估今年上半年筆電需求仍供不應求，短期零組件供應則仍吃緊，正努力滿足客戶需求。

宏碁也看好旗下多重引擎動能，包含宏碁資訊 (6811-TW)、智聯服務 (6751-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、建碁 (3046-TW)、展碁國際 (6776-TW) 等可望持續發酵，挹注集團營運。