〈紐約匯市〉英歐經濟展望好轉 DXY跌至90 英鎊、澳幣兌美元強勢

美元對主要貨幣周一 (22 日) 續貶，對英鎊和澳幣觸及多年低點，反映英歐經濟展望好轉。以及交易員把焦點轉移到通膨可能推升債券殖利率上。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌 0.3% 至 90.046。DXY 2 月月線如今轉跌。

美元近期走軟，反映美國為了刺激經濟推動的財政與貨幣寬鬆可能過於龐大，最終導致通膨快速升溫和債務膨脹。投資人高度關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二稍後在參議院銀行委員會的證詞，了解 Fed 對通膨是否不再像先前鴿派。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manibo 說：「美元的跌宕起伏與美國好壞參半的經濟數據息息相關。」比方說，近期美元升勢就因為低迷的就業數據受到抑制。

歐元兌美元升值 0.4% 至 1.2162 美元。最新數據顯示，德國 2 月企業信心上升幅度超越預期，顯然對穩健的工業景氣深具信心。

英國疫苗接種浮現成效之際，首相強森周一 (22 日) 宣布英國解封的藍圖，帶動英鎊對美元升值 0.5% 至 1.4066 美元，是 2018 年 4 月以來最高。

大宗商品上漲，帶動澳幣升抵 2018 年 3 月以來最高，紐約尾盤報 0.7917 美元。紐元也攀升至 2018 年 4 月以來最高。

大和證券首席外匯策略師 Yukio Ishizuki 說：「商品貨幣和英鎊兌美元表現特別強勁的趨勢，可望持續下去。」

澳洲周一展開大規模疫苗接種，該國已經連三日未出現本土新增病例，都提振澳幣人氣。信評機構惠譽 (Fitch) 周一維持澳洲的 AAA 主權信評、展望負向，預期疫苗接種將緩解澳洲經濟面臨的風險。

根據路透計算以及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五公布的數據，最近一周投機客持有的美元淨空頭部位下降至 290.9 億美元，為去年 12 月中旬來最低，反映投資人繼續空頭回補。



美元淨空頭部位已經連四周下降，顯示仍然有一些投資人樂觀看待美元。Ishizuki 表示，近來美國長債收益率持續上揚、加上美國防疫正在改善，將成為美元的溫和支撐。

比特幣從歷史新高回跌，紐約尾盤報 53866 美元，盤中最低跌抵 47400 美元，稍早曾漲抵 58354 美元的歷史高點。以太幣也回跌。

截至周二 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：