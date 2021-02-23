三分之一人口接種疫苗 英國宣布四階段解封 盼今夏恢復正常

英國大規模施打疫苗至今約三分之一人口已接種，最新研究顯示此舉成功預防重症，住院率和死亡數大幅下降。首相強生周一 (22 日) 宣布四階段逐步解封計畫，目標最快 6 月 21 日之前能完全解除防疫限制，希望透過這項「謹慎但不可逆轉的計畫」，確保當前封鎖是最後一次。

強生政府周一公布四階段解封計畫，第一步預定 3 月 8 日讓學校恢復上課，公共場所允許兩人聚會。接著 3 月 29 日，人們可以不受居家避疫令約束，但建議繼續在家辦公，避且盡可能減少旅行，公共場所聚會人數增為六人。

接下來從 4 月 12 日起恢復非必要商店、髮廊等場所營運。之後到 6 月 21 日期間，預計讓所有被迫暫停營業的商家都能開門。

強生重申所有解禁都將謹慎進行，將「以數據、而非日期」為依據，希望這次解除防疫禁令的決定不會逆轉。

各階段解禁前必須通過四個考驗，包括疫苗大規模接種持續取得成功；確保疫苗有效降低住院和死亡率；感染率不會造成住院率再次攀高；風險評估不會因變種病毒改變。

英國是疫情受創最嚴重的國家之一，至今已有超過 410 萬人染疫，在世界各國僅次於美國、印度和巴西，累計逾 12 萬人病故。去年 12 月，英國搶先世界各國施打疫苗，並於耶誕節放寬防疫封鎖，但因為病例激增，1 月初不得不再度封鎖。

截至上周六，全英國已有超過 1750 萬人、相當於三分之一成年人已接種至少一劑疫苗。依據最新時間表，英國計劃 7 月底前替所有成年公民完成疫苗接種，比原先預定的 9 月提早，其中 50 歲以上民眾 4 月中旬前接種。

英國疫苗接種計畫展現初步成效，周一公布的初步數據顯示，疫苗最成功之處在於讓衛生當局最關切的住院率和死亡率大幅下滑；新增感染率也受到抑制，雖然效果沒有前兩個項目顯著。

英國過去七日的新增 77432 例個案，比前一周下降 16.2%，同期間 3414 人病歿，比前一周降低 27.4%，住院率也下滑。

英國的初步數據和以色列相呼應。以色列衛生當局 Clalit 於 2 月 14 日公布的研究比對 60 萬名完成接種輝瑞兩劑疫苗受試者和同樣人數未接種對照組，結果顯示，接種疫苗後感染症狀者減少 94%，演變成重症機率也下降 92%。