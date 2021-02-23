英國去年第四季失業率升至5.1% 創下近5年來新高

根據英國國家統計局 (ONS) 在週二 (23 日) 公布的最新數據顯示，隨著新冠肺炎疫情造成的經濟損失持續增加，英國去年第四季失業率攀升至近 5 年來的新高。

數據顯示，按國際勞工組織 (ILO) 標準計算，英國去年第四季失業率升至 5.1%，較前一季上升 0.3 個百分點，較去年同期上升 1.3 個百分點，並創下 2016 年第一季以來的新高。英國第四季就業率為 75%，較第三季下跌 0.3 個百分點，並較去年同期下跌 1.5 個百分點。

英國統計局表示，自新冠肺炎疫情冠爆發以來，就業率持續下降，而失業率則急劇上升，近期的裁員人數也創下新高。

英國是疫情受創最嚴重的國家之一，至今已有超過 410 萬人染疫，在世界各國僅次於美國、印度和巴西，累計逾 12 萬人病故。去年 12 月，英國搶先世界各國施打疫苗，並於聖誕節放寬防疫封鎖，但因為病例數激增，1 月初不得不再度封鎖。

英國至今已有約三分之一人口接種疫苗，強生政府在週一公布了四階段解封計畫，第一步預定 3 月 8 日讓學校恢復上課，公共場所允許兩人聚會。接著 3 月 29 日，人們可以不受居家避疫令約束，但建議繼續在家辦公，避且盡可能減少旅行，公共場所聚會人數增為 6 人。

隨後從 4 月 12 日起恢復非必要商店、髮廊等場所營運。到 6 月 21 日期間，預計讓所有被迫暫停營業的商家都能開門。

市場研究機構 GfK 客戶策略總監 Joe Staton 警告表示，相較於考慮回歸常態，更應該思索如何面對未來的挑戰。「我們需要保持謹慎，因為在失業、通貨膨脹以及許多人仍在承受日常生活費困境的情況下，疫苗接種所帶來的正面效應正面臨考驗。」Staton 說道。