紐澤西州長簽署立法 大麻娛樂性使用終於合法化 藥局開賣等一年

美國紐澤西州長 Phil Murphy 週一簽署立法，紐澤西州 (New Jersey) 成為美國大麻合法娛樂化使用的最新一州，但預計該州藥局還須長達一年的時間，才能向大眾販售大麻。

在去年 11 月選民以壓倒性多數投票表決通過成年人合法使用大麻後，民主黨州長簽署 3 項法案，讓 Murphy 州長在就任後 3 年兌現其競選承諾ㄡ雖然國會兩院均與 Murphy 州長同黨，但因州議會內部的政治對立推遲了大麻合法化過程。

根據新簽署的法案，紐澤西州允許 21 歲以上成人持有最多 6 盎司的大麻，但未經許可散布和種植大麻仍屬違法行為。另外，該法也降低未成年人持有大麻的罰金。

紐澤西州加入美國其他十數州讓大麻娛樂性使用合法化，包括緬因州 (Maine)、佛州 (Vermont) 和麻州 (Massachusetts)，另外有十數州允許大麻各種醫療化使用。

藉由以獲利為目的的大麻產業，此舉措將為紐澤西州帶來數百萬稅收，但藥局必須再等一年以上才能取得娛樂性銷售的州許可證。

紐澤西大麻商業協會負責人 Edmund DeVeaux 表示，「我們可著手在紐澤西州建立一個負責、永續、獲利化且多元的成人用途與擴大性醫療用途的大麻市場。我們可停止對持有和使用一種本不該定義為刑事犯罪的產品進行毫無意義的逮捕，選民早在 3 個月前就認同這一切了。」