〈美股盤後〉Reddit散戶大軍轉向大麻股 道瓊刷歷史新高

週三 (10 日) 推特等企業財報告捷、經濟數據顯示通膨減弱，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申寬鬆貨幣政策的重要性，能源股推動大盤走高，道瓊小幅上揚逾 60 點，創歷史新高紀錄。

政經消息方面，外媒引述消息人士透露，白宮一直與企業領袖高層接觸，包括美國航空、通用汽車和美國商會等，爭取對 1.9 兆美元新冠經濟刺激計畫的支持。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三於紐約經濟俱樂部發表演說時稱，在近月經濟停滯之後，Fed 耐心地維持寬鬆貨幣政策立場對於提振就業市場和整體經濟至關重要。

地緣政治消息方面，拜登宣布制裁涉嫌緬甸軍變人士和相關企業，本週將會列出首輪制裁對象，呼籲其立即放棄權力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.07 億例，死亡數突破 234 萬例，美國累計確診超過 2719 萬例，累計死亡數超過 46.8 萬。

世衛組織 (WHO) 表示可在本月緊急批准阿斯特捷利康疫苗。拜登政府與德州合作建立三個大規模疫苗中心。德國可能將防疫封鎖期延至 3 月。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 61.97 點，或 0.20%，收 31,437.80 點。

標普 500 指數下跌 1.35 點，或 0.03%，收 3,909.88 點。

那斯達克指數下跌 35.16 點，或 0.25%，收 13,972.53 點。

費城半導體指數上漲 9.91 點，或 0.32%，收 3,074.86 點。

標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅，能源、通訊服務和房地產領漲，非必需消費品、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.46%；臉書 (FB-US) 漲 0.90%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.56%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.39%。

道瓊成分股漲多跌少。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.22%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.60%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.89%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.72%；波音 (BA-US) 下跌 1.49%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 漲 0.14%；美光 (MU-US) 下跌 1.16%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.47%；高通 (QCOM-US) 跌 0.42%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.51%；AMD (AMD-US) 上漲 1.58%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.77%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。

個股消息

通用汽車 (GM-US) 週三宣布，全球車用晶片缺貨可能會使其 2021 年的獲利大幅下滑，通用汽車下滑 2.12% 至每股 54.88 美元。

Reddit 散戶軍團轉向大麻股，大麻股週三狂歡飆漲，Tilray (TLRY-US) 暴漲 50.91%、 Canopy Growth (CGC-US) 暴漲 6.27%、Aurora (JG-US) 暴漲 16.14%。

Match Group (MTCH-US) 上漲 7.68%。該公司宣布將以 17.25 億美元的現金和股票收購韓國社交網路公司 Hyperconnect。

推特 Twitter (TWTR-US) 上漲 13.16%。該公司第四季財報優於預期，並傳出考慮購買比特幣或支持比特幣支付。

經濟數據

美國一月份核心 CPI 月增率報 0%，低於預期 0.2%，前值為 0.1%。

美國一月份 CPI 月增率報 1.4%，低於預期 1.5%，前值為 1.4%。

華爾街分析

Jefferies 表示，總之，儘管庫存短缺、航運瓶頸和大宗商品價格飆升，通膨壓力仍然非常溫和。儘管存在這些成本壓力，但零售商和 / 或生產商無法或不願將成本轉嫁給消費者。

安聯投資管理公司 ETF 策略主管 Johan Grahn 週三表示，在市場看到巨大的通膨壓力或者 Fed 看到經濟過熱時，可能就是聯準會改變態度的時刻，但這短期內不太可能發生。

Johan Grahn 認為，Fed 目前不會改變態度，但如果 Fed 改變態度，他們在發出訊號時會非常小心，市場屆時將有時間相應地重新定價。