特斯拉對手將借殼上市 Lucid估值上看240億美元

為了獲得更多資金加速成長，Lucid Motors 計劃與花旗前執行長 Michael Klein 的 Churchill Capital (CCIV-US) 合併以借殼上市 (SPAC)，預估股權價值約為 240 億美元，有望於第二季完成流程並正式上市。

兩家公司聲明表示，預計 IPO 配售的股價為每股 15 美元，相當於 240 億預估股權價值，合併後新公司的交易股權價值為 118 億美元。

該上市協議包括 25 億美元的上市後私募投資 (PIPE) ，是有史以​​來規模最大的一次 PIPE，私募投資人包含貝萊德、富達投信、富蘭克林等機構。

Lucid 主打高階電動車的利基市場，是特斯拉 Model S 的主要競爭者。美國環境保護署 (EPA) 數據顯示，Lucid Air 一次充電裡成為 517 英里，0 至 60 英里約 2.5 秒；而 Model S Plaid+ 最大續航里程約 520 英里，0 至 60 英里不到 2 秒，兩台車款性能不相上下。

儘管 Lucid 無法與當紅炸子雞特斯拉相比較，不過未來借殼上市後，有望搭上電動車新興市場趨勢獲得更多資金。Lucid 藉此次上市將獲得 44 億美元現金，來提高汽車銷量以及擴大亞利桑廠的產能。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 周一接受採訪時表示：「我認為借殼上市只是一種融資工具，可以讓我們加速成長，電動車是一場科技競賽，特斯拉成功取得進展並上市至今價值水漲船高，而 Lucid 也具備同樣優異的技術。」

Lucid 計劃今年下半年開始生產首款 Air 高階電動車，正式交貨日期仍未定，未來將計劃生產價格更實惠的 Air 車型以及電動休旅車。

目前亞利桑那廠每年產能約 34,000 輛，Lucid 計劃後續取得資金擴廠後最快能在 2023 年將其產能提高至每年 85,000 台。

Lucid 預估 2022 年交車量為 20,000 輛，營收達 22 億美元，2024 年營收將分別成長至 99 億美元，息前稅前折舊及攤銷前獲利 (EBITDA) 將為 5.92 億美元。

長期而言，Lucid 還致力於開發與特斯拉 Powerwall 類似的儲能解決方案。Rawlinson 表示，該公司希望在其汽車中使用的電池技術來開發其他領域的應用，為家庭和公共事業設備供電。