〈台股盤後〉傳產、金融族群撐腰 5日線失而復得

台股今 (23) 日隨著美股開低下跌，權王台積電領跌下，電子股多數走勢疲弱，一度回測 16200 點關卡，由台塑四寶等傳產、金融族群竄出撐盤，指數跌幅收斂，尾盤由黑翻紅，終場小漲 33.24 點，收在 16443.4 點，5 日線失而復得，成交量 3670.3 億元。

觀察權值股今日表現，蘋概三王中台積電表現最疲弱，今日股價開低震盪，下跌 1.38%，收在 641 元，回測 10 日線支撐；大立光尾盤獲大單敲進，終場上漲 1.14%；鴻海同樣收紅，收 111.5 元，也有 0.45% 漲幅。

台積電領跌下，IC 族群走勢疲弱，光罩跌逾半根停板，世界、華立捷、全新、宏捷科、聯電、中美晶等跌幅逾 1%。

大盤以傳產、金融族群竄出頭，台塑四寶以台塑化表現最強勢，大漲逾 4%，台塑、台化、南亞均有逾 2% 漲幅；二線塑化廠漲勢也很強勢，華夏亮燈漲停，來到 29.85 元，聯成、國喬、亞聚、台達化等均有逾 1% 漲幅。

金融股方面，指標股國泰金、富邦金漲幅逾 1%，元大金、玉山金、兆豐金、中信金、第一金、華南金等都站穩盤上。

近期漲勢強勢的板卡族群，今日漲跌互見，撼訊開低下挫，收在跌停價 112.5 元，青雲、映泰跌幅逾半根停板；麗臺、微星亮燈漲停，精英、技嘉、華擎等收紅。

法人表示，電子股短線有過熱疑慮，資金轉往生技、傳產與中小型股，近期台股類股輪動快速，雖然熱錢不斷湧入，大盤多頭格局並未遭破壞，但大型股買盤力道收斂，短期恐維持高震盪格局。