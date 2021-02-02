寶齡、台康生抗原快篩試劑獲比利時認證 營收比重拚突破1成

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 今(2) 日共同宣布，與安肽生醫共同開發的新冠抗原快篩試劑，繼取得歐盟 CE-IVD 認證後，再取得比利時自由銷售證明，寶齡表示，目標今年全年快篩試劑營收年增雙位數，營收比重突破 1 成。

寶齡表示，三家廠商開發的飛確 Vstrip COVID-19 抗原快篩試劑，去年底取得歐盟 CE-IVD 認證，依據不同國家還要申請當地認證才可銷售，其中比利時為最早開始使用抗原快篩試劑的國家，預期潛在訂單量可期。

寶齡指出，隨著快篩試劑產品越來越多，快篩市場已從賣方轉為買方市場，客戶過去多會喊出百萬劑試劑需求量，但目前客戶多為急單且小量多次下單，因應客戶急單需求，除持續擴大產能外，也先建立庫存。

展望後市，寶齡表示，由於去年底快篩試劑才取得認證，營收比重還不到 10%，主要布局地區仍以東南亞、中東市場為主，歐洲今年則會開始擴大接單，此外，看好新冠病毒變異，該產品準確度高，客戶使用意願高，目標今年快篩營收比重突破 1 成，並帶動今年每月營收均較去年成長。

產能方面，寶齡因應國際訂單需求，將單班制產線，月產能 60-70 萬劑，陸續逐步擴增產線、增加二、三班制，最大月產能可達 300 萬劑，增幅近 5 倍。