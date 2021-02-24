〈美股盤後〉特斯拉尾盤收斂大部分跌幅 那指費半連日收黑

週二 (23 日) 標普和道瓊終場扭轉跌勢翻紅，能源、金融等價值股揚升，科技股延續昨日拋售潮，特斯拉熊市早盤一度現蹤，所幸尾盤收斂大部分跌幅，台積電 ADR 跌逾 3%，那指、費半兩大指數連日收黑。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 出席為期兩天的國會半年度聽證會，鮑爾預期儘管經濟前景有望復甦，但美國經濟離 Fed 的就業和通膨目標還有很長的路要走，而且可能需要一段時間才能取得實質性的進一步進展。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 承諾採取緊急而大膽的刺激措施，1.9 兆美元刺激計劃有望在 3 月 14 日失業津貼到期前送至白宮簽署。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 11.8 億例，死亡數突破 247 萬例，美國累計確診超過 2819 萬例，累計死亡數超過 50 萬。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 15.66 點，或 0.05%，收 31,537.35 點。

標普 500 指數上漲 2.50 點，或 0.06%，收 3,879.00 點。

那斯達克指數下跌 67.85 點，或 0.50%，收 13,465.20 點。

費城半導體指數下跌 18.13 點，或 0.58%，收 3,083.88 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、通訊服務和公用事業板塊領漲，非必需消費品、資訊科技、醫療保健板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.11%；臉書 (FB-US) 上漲 2.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。

道瓊成分股以家得寶領跌。家得寶 (HD-US) 下跌 3.12%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.78%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.20%；Visa (V-US) 上漲 1.82%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 1.61%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.74%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.94%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.49%；AMD (AMD-US) 下跌 0.74%。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.68%；美光 (MU-US) 上漲 2.26%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.89%。

個股消息

比特幣週二瀕臨熊市，連帶造成特斯拉股價額外風險。特斯拉 (TSLA-US) 早盤一度墜入熊市，尾盤以收斂大部分跌幅，終場收黑 2.19% 至每股 698.84 美元。特斯拉近期購買價值 15 億美元的比特幣，投行 Wedbush 分析師稱，特斯拉股價與比特幣直接掛鉤。

家得寶 (HD-US) 下跌 3.12%。該公司第四季財報表現超乎預期，每股純益為 2.65 美元，營收為 322.6 億美元，美國同店銷售額增長 25%，但並未發布 2021 年財測，

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 週一宣布，紐約市將從 3 月 5 日開始以有限的觀影人數重新開放州內全部影院，激勵全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週二 (23 日) 股價噴漲逾 17%。

經濟數據

美國 2 月諮商會消費者信心報 91.3，預期 90.0，前值 89.3

華爾街分析

DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 表示，美股經歷了三個月的強勁上漲，現在將面臨不那麼受歡迎的典型經濟復甦消息影響，包括長天期美債殖利率和油價的上漲。

Bright Trading LLC 交易員 Dennis Dick 表示，人們正在逢低買入，數月來，市場一邊倒的情況下，這一舉動得到了回報。美股近期要落入熊市很難，這真的很難。唯一的恐懼就是害怕錯過 (FOMO)。

紐約萊諾克斯財富顧問公司首席投資長 David Carter 說，鮑爾的主要目標顯然是支持經濟增長，即使要以更高的通膨作為代價。