分析師：晶片業陷完美風暴 半導體類股看俏

週一 (22 日) 晶片業面臨供不應求狀況，促使費半指數處於歷史高位，華爾街分析師表示，這個晶片供需失衡的情況將至少持續到今年底，料將帶來半導體類股又一波漲勢。

去年美中貿易戰促使華為等華為等大廠大量囤貨，新冠疫情推動宅經濟，在家辦公等促使電子消費性產品熱賣，造成晶片供不應求，台積電等代工廠產能吃緊，而近期汽車需求反彈之下，原本就較消費性電子產品的沒利潤的車用晶片也出現大缺貨。

晶片短缺雖然給消費者和科技公司帶來痛苦，但並未傷害晶片業。

晶片股為主的費半指數處於歷史高位。費半指數過去 12 個月中漲幅達 65% 以上，而標普漲幅為 17%，而科技股為主的那指則上漲了 43%。

華爾街分析師認為，隨著需求的增加、價格上漲並推動整個半導體領域的企業發展，未來這些企業還可能取得更多獲利，進一步推動半導體類股走高。

Lopez Research 首席分析師 Maribel Lopez 週一受訪時表示，晶片業正面臨著供不應求的完美風暴，這不可能很快解決的。

摩根大通分析師 Harlan Sur 稱，最新財報季中，所有晶片製造商獲利幾乎超乎預期。半導體企業出貨要比當前需求低 10 % 至 30%，至少要花 3 到 4 季才能跟上需求，然後再花 1 到 2 季以便將客戶 / 經銷管道庫存補充到正常水準。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 稱，預計春季晶片短缺的狀況只會變得更加嚴重，因為半導體客戶從下訂到收貨要花 14 週，創 2018 年以來最長的時間。

Christopher Rolland 研判，中短期來說對半導體企業是好消息，但長遠來看，重複下單的情況可能會重蹈「2018 年供應過剩」的覆轍。

Matthew Sheerin 稱，鑒於目前供應限制以及今年下半年需求改善的樂觀情緒，未來幾季供需失衡問題仍將無法改善，他更加關注供應鏈的持續中斷和原料成本上升的問題。