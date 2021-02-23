八貫去年每股賺3.2元 擬配息2.5元

TPU 機能布暨成品廠八貫 (1342-TW) 今 (23) 日公告去年財報，稅後純益 1.96 億元，年增 8.7%，每股純益 3.2 元；董事會並通過去年擬配息 2.5 元，現金殖利率約 4.24%。

八貫去年第四季營收 3.76 億元，季減 15.1%，年增 2.45%，營益率 13.2%，季減 8.62 個百分點，年增 0.7 個百分點；稅後純益 3272 萬元，季減 56.35%，持平去年同期，每股純益 0.55 元。

八貫去年營收 15.31 億元，年增 6.14%，營益率 16.31%，年增 1 個百分點；稅後純益 1.96 億元，年增 8.7%，每股純益 3.2 元。

八貫董事會也通過去年盈餘分配案，將配發現金股利 2.5 元，配發率 78％；若以八貫今日收盤參考價 58.9 元計算，現金殖利率為 4.24％。

八貫去年在疫情帶動下，各式醫療級氣墊床及機能性布料出貨大幅成長，加上第三季歐美解封，下半年拉貨力道強勁，戶外產品陸續恢復疫前出貨水準，推升營收創新高。

展望今年，隨著醫療、戶外產品需求暢旺，品牌客戶持續下單，加上去年底遞延出貨效益，整體產能利用率及稼動率維持高檔，目前產能滿載至 4 月底，預計 6 月底開始有品牌客戶的季節性訂單需求，上半年營運創高可期。

另一方面，八貫宜蘭新廠日前已取得宜蘭縣府核發的使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試產。