台積電處分采鈺3.8萬張股票 對象包括美資本集團等17個機構投資人

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (23) 日公告，為配合子公司采鈺在台上市，以每股新台幣 240 元價格，處分持股 3800 萬股，交易總金額共 91.2 億元，對象包括美國資本集團、新加坡政府投資公司、富達國際等 17 個機構投資人。

台積電原持股采鈺 87%，由於采鈺將上市，將逐步出售手中持股，目標持股比重降至 70%。

台積電此次處分采鈺 3800 萬股，交易對象包括美國資本集團 (Capital Group)、新加坡政府投資公司 (GIC)、富達國際 (Fidelity International)、國泰人壽及富邦人壽等 17 個機構投資人，持股比重也因此降至 73.9%。

由於采鈺為台積電子公司，依國際財務報導準則 (IFRS) 規定，處分價格與帳面價值差異將認列為資本公積，不計入損益。

台積電表示，依法需出售予興櫃推薦證券商及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 150.1 萬股采鈺普通股，將待與推薦證券商簽訂興櫃股票認購契約後，另行公告。

采鈺成立於 2003 年 12 月，原為台積電與影像感測器廠豪威 (OmniVision) 合資公司，台積電 2016 年買回股權成為其子公司，主要業務為影像感測器後段製程生產，包括彩色濾光膜製造、晶圓級測試服務與晶圓級光學薄膜製造。