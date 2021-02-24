盤前財經大事搶先讀2021年02月24日

今日操盤前瞻

台灣 1 月外銷訂單

美國 1 月新屋銷售

紐西蘭央行利率決策

法說會：奇力新、欣興、英業達、新光金、訊連等

股臨會：全域

鮑爾聽證：通膨溫和、維持寬鬆政策立場

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 出席為期兩天的國會半年度聽證會，他表示，美國經濟復甦不平衡且不完整，價格壓力仍然大部分保持平緩，經濟前景仍高度不確定，意味 Fed 將延續目前寬鬆貨幣政策。閱讀全文...

投機股的脆弱性開始展現？「女股神」旗下基金寫今年最糟表現

周一 (22 日) 恒生科技指數重挫，比特幣、美股科技股紛紛倒地，先前表現最具投機色彩的資產遭到質疑，讓「破壞式創新」的提倡者 Cathie Wood 也遭殃。閱讀全文...

MCU 大缺貨 盛群、義隆電暫停接單 凌通二次調漲價格

盛群 (6202-TW) 總經理高國棟昨 (23) 日指出，客戶對 MCU 需求相當強勁，整體訂單已看至 2022 年，部分產品甚至停止接單，預計今年營收、獲利都將創歷史新高，法人估，盛群今年營收年增幅約 1 成。閱讀全文...

京城銀戴誠志：台股 3000 億元為合理量能 穩住此量萬六有守

京城銀 (2809-TW) 董事長戴誠志在去 (2020) 年 2 月中法說會時，曾表示與其花時間排隊買口罩不如適時地買股票，昨 (23) 日法說會中，戴誠志對台股展望也備受矚目，他說，台股資金量及市場成熟度已達一定水準，3000 億元的交易量算是較合理水位，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩。閱讀全文...

強硬提假扣押 大立光：先進光避責且無誠意處理智財侵權案

大立光 (3008-TW) 告先進光 (3362-TW) 涉侵害智慧財產權訴訟，昨 (23) 日採取更強硬動作，大立光依智慧財產法院二審判決，對於先進光涉及侵害大立光專利權求償的 15.22 億元，已提存相對擔保金，對先進光的債權提起執行假扣押程序，大立光指出，是基於先進光對此涉嫌侵害智財權案毫無誠意，因此採取更強硬的動作。閱讀全文...

中華電股利出爐 每股擬配 4.306 元

中華電 (2412-TW) 昨 (23) 日董事會決議，通過去年盈餘分派案，擬配息 4.306 元，配息率 99.9%、與前年相當，以今日收盤價 109.5 元計算，現金殖利率 3.93%。閱讀全文...