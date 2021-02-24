日媒：台積電赴美設廠之路荊棘遍佈 建設費用傳高達預期6倍

《日刊工業新聞》報導，台灣的護國神山台積電 (2330-TW) 赴美設廠的計畫似乎遇上許多難題，建廠費用可能較原本預期高出數倍，原料等供應鏈建構也有許多問題。台積電許多供應商雖在日本，但考量到高風險，這些日企對於進出美國市場恐怕將裹足不前。

該則報導指出，有業界人士透露「台積電在亞利桑那州似乎相當辛苦。雖然還處在從業者取得報價的階段，但是金額與台灣相比似乎高得嚇人。光建設費用據傳高達 6 倍。」

台積電的美國亞利桑那州工廠計劃在 2021 年動工，預計 2024 年啟用，未來將生產 5 奈米的先進產品。台積電 2020 年 5 月宣布，總投資額預估為 120 億美元。

美國的人事成本較台灣高出 3 成以上，不過勞工生產力低，勞力成本讓台積電頭痛。同業人士指出，企業前進美國相當困難，台積電可能是因為美國前總統川普的言論、且包含地緣政治風險等理由，而決定前往設廠。

台積電首度在海外設廠遇到不少意料之外的事，例如美國的各項規定與台灣、日本不同，現有供應鏈無法在當地如法炮製。某家供應商的高層指出，「台積電的人不知道這些問題，現在正手忙腳亂。」

對於供應商而言，跟隨台積電前往美國也有相當大的風險。應付新的法令規定將拉高成本，而這類成本的負擔方式還不明朗，加上台積電在之前已要求生意夥伴降價，業者擔心萬一未來訂單中途喊卡，因而裹足不前。

與半導體工廠集中的東亞地區不同，美國國內與原料運輸、儲存的物流網路仍不完善，這些問題要光靠一家供應商解決絕非易事，使得與台積電關係愈深的廠商，在這回台積電赴美設廠愈陷入兩難。