打擊中國言論審查！美國國會將重新推動立法對抗北京施壓

路透報導，美國跨黨派參議院最快周三 (24 日) 將重新推動立法，對抗中國對美國民眾和企業的言論審查。

美國參議員 Jeff Merkley 說，美國官員長期抱怨，中國政府為了打壓異己，脅迫美國企業必須和北京站在同一邊，從旅館、航空到好萊塢都受到壓迫。

即將上任國會中國議題執行委員會主席的 Merkley 透過電郵聲明說：「我們必須監控和處理中國審查行為帶來的影響，以及他們對美國和國內企業帶來的威脅，才能建立一套機制保障我們自由的根本，並要求施壓者和破壞者負起責任。」

美國前任檢察長 William Barr 去年曾表示，好萊塢公司經常屈服於中國壓力，自我審查電影以「安撫」中國。休士頓火箭隊經理曾因在推特發文支持香港民主抗議活動，導致 NBA 比賽 2019 年遭停播一年。中國政府也多次脅迫航空公司和連鎖飯店改變網站上對台灣的陳述和分類。

這個法案由共和黨 Marco Rubio、John Cornyn，以及民主黨議員華倫 (Elizabeth Warren) 共同推動。2019 年曾有類似法案提出，但進度一直停滯不前。

新的審查法案將由總統成立隸屬國家安全局 (NSC) 的跨部門任務小組，監控和處理中國審查行為，或中國脅迫美國民眾和企業的行為。研擬中的法案將授權成交報告，對言論自由問題受侵害特別嚴重的產業提出建議，包括媒體和電影業。

這是美國政府對付中國一系列立法的一環，美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二表示，已指示國會議員制定一系列措施，因應中國的崛起。

國會有一派主張在成立工作小組之外採取更強力的措施，例如簡化美國員工一旦因中國施壓而遭解職時的提告難度，或要求美國大學揭露與孔子學院之間的財務關係。