台幣升值逾1.5%獨冠亞幣 續寫23年半新高價27.862元

新台幣持續飆升，今 (24) 日早盤再度衝破前高，開盤不到一小時最高已來到 27.862 元，續創 23 年半來新高價位，升值多達 4.4 角，升逾 1.5%，法人分析，即便台灣央行積極進場調節，但台幣連連創高的趨勢不變，有利台股多頭行情持續熱絡。

新台幣今日以 28.12 元、升值 1.82 角開出後，隨即直接衝破 28 元、27.9 元關卡，盤中不斷走高，開盤一小時最高已來到 27.862 元，超越昨日創下的歷史高點 27.884 元，升幅多達 1.55%，遙遙領先其他亞幣。

觀察其他亞幣表現，早盤人民幣、韓元升近 0.2%，星元和泰銖升值 0.1% 上下。

匯銀人士指出，今年以來外資持續流入，再加上出口商拋匯力道強勁，雙重力道使新台幣持續偏強，由於升勢過於強勁，央行尾盤防線是否再往 28 元大關靠攏有待觀察。

由於聯準會主席鮑爾出席國會半年度聽證會時指出，美國經濟前景仍高度不確定，聯準會將致力於使用全部工具來支持經濟，亦即將延續目前寬鬆貨幣政策，法人認為，美元疲弱的態勢仍將維持一段時間，使新台幣短期仍難扭轉偏強趨勢。