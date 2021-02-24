航空、郵輪市場營運見曙光 旅行社營運築底復甦

由於各國開始加緊腳步注射疫苗，繼以色列全國已大部分解封，英國也宣布將分四階段解封，同時，歌詩達郵輪宣布將復航，亞洲最大廉價航空 AirAsia 也表態疫情衝擊即將告一段落，國際面消息利多，使旅遊業者近來大漲，旅行社族群包括山富 (2743-TW)、易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 今日再度攻上漲停。

旅遊市場已見築底跡象，鳳凰認為，未來跨境旅遊將從近距離、單點和小團體模式開始加溫，將因應疫後的消費趨勢調整產品，不過，為穩定基本營運動能仍會持續推廣國旅產品。

嘉年華郵輪集團旗下義大利歌詩達郵輪公司宣布，即將恢復航行，歌詩達翡翠號 Costa Smeralda 預計於 3 月 27 日起自義大利開始巡迴 3-7 天的的航程，而 5 月 1 日起，將回歸西地中海航線，歌詩達耀目號 Costa Luminosa 也將於 5 月 2 日開始執行希臘和克羅埃西亞一周的航程，逐步恢復正常營運。

AirAsia 亞洲航空也表示，新冠疫苗接種是近期全球旅行重新啟動的第一個關鍵指標，由於 AirAsia 的主要國際市場包括印尼、新加坡、中國和澳洲在內的疫苗接種計劃進展順利，而泰國和菲律賓等其他地區國家也計劃於第一季開始接種疫苗，看新冠肺炎帶來的嚴峻挑戰將告一段落。

AirAsia 認為，新冠疫情對航空市場造成的漫長終於出現曙光，除了疫苗，若接下來數位健康護照開始推廣，也可望加速全球旅行復甦。