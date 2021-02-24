〈特斯拉勁敵上市〉Lucid借殼上市融資擴產 貿聯-KY、良得電受惠

美國電動車新創 Lucid Motors 將借殼上市，估值達 240 億美元，同時藉由此次上市融資可望擴大亞利桑廠的產能，相關線束供應商如貿聯 - KY(3665-TW)、良得電 (2462-TW) 等可望受惠。

貿聯在電動車電池管理線束技術領先，不僅供應給特斯拉，也打進 Lucid 等多家美系電動新創品牌供應鏈，預計上半年可望開始挹注業績表現；而良得電則是供應電池急救包充電線束，交由國內電源龍頭大廠，藉此打進美系客戶。

另外，電源廠台達電 (2308-TW) 以及康舒 (6282-TW)，據悉也是 Lucid 供應商，相關產品應用包含車內啟動、充電、分流系統，隨著 Lucid 加速發展，預計也將成為另一主要受惠族群。

Lucid 計劃與 Churchill Capital (CCIV-US) 合併以借殼上市 (SPAC)，預估股權價值約為 240 億美元，有望於第二季完成流程並正式上市，Lucid 藉此次上市將獲得 44 億美元現金，來提高汽車銷量以及擴大亞利桑廠的產能。

由於營運前景相當樂觀， Lucid 過去也曾吸引沙烏地阿拉伯公共基金 10 億元注資，大型綜合貿易商三井物產 (8031-JP) 等日本企業也跟進投資。

Lucid 預計下半年開始生產首款高階電動車 Lucid Air，正式交貨日期仍未定，主打高階電動車的利基市場，是特斯拉 Model S 的主要競爭者，未來將計劃生產價格更實惠的 Air 車型以及電動休旅車，預計明年交車數 2 萬輛。

產能方面，目前 Lucid 亞利桑那廠目前年產能約 3.4 萬輛，計畫取得資金擴產後，2023 年提高至每年 8.5 輛。