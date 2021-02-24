〈焦點股〉ABF前景暢旺 南電一度噴漲停、景碩叩關百元

台股今 (24) 日走勢震盪，盤中賣壓出籠跌逾 150 點，摜破 5 日線，不過，ABF 載板族群股價表現有撐，南電一度攻上漲停板，景碩盤中強漲 8% 站上百元，而欣興則在法說會前夕遭調節，股價衝上百元後又拉回至平盤附近整理。

MSCI 日前將南電 (8046-TW) 納入全球標準指數台灣成分股，最新季度調整將於 26 日收盤生效，此外，美系外資也出具報告，維持南電買進評等，將目標價從 270 元一舉調升至 420 元，並列入亞太強烈買進名單中。

南電今日股價受到激勵，早盤直奔漲停價 314.5 元，隨後打開漲停，但仍有約 7% 的漲幅；另一家 ABF 載板廠景碩 (3189-TW) 同步受買盤青睞爆量大漲，一度衝上百元大關，來到 103 元，漲幅多達 8%，創波段新高，隨後漲幅收斂至 5% 左右。

受惠 5G 基建、企業級交換器、伺服器、繪圖晶片與遊戲機處理器等應用，ABF 載板供不應求，南電業績將自去年一路成長至今年，並逐季增長，法人估，首季營收可站穩百億元大關，且因全球供應商產能並無顯著增加，銷售單價也穩健拉升。

欣興 (3037-TW) 今天盤後將舉行線上法說會，公布去年業績及今年展望。早盤在資金追捧下，欣興一度站回百元，最高達 103.5 元，創波段新高，漲幅近 4%，不過，隨著盤中賣壓出籠後，欣興跟隨大盤走弱，股價翻黑，在平盤下遊走。自牛年開紅盤以來，欣興表現強勢，累計漲幅高達 2 成。

欣興桃園山鶯廠發生火警後，由於 ABF 載板中長期需求仍強勁，仍獲得外資看好並調升目標價至 160 元，美系外資估欣興後年獲利將跨越百億，達 115.76 億元，每股純益上看 7.93 元。