今年全球5G手機總量將達5億支 滲透率上看37%

研調機構 TrendForce 預估，隨著各國陸續恢復 5G 建設，中低階 5G 晶片陸續推出，今年全球 5G 智慧型手機生產總量約 5 億支，滲透率將提升至 37%，年增 18 個百分點。

TrendForce 指出，2020 年在中國政府積極推動 5G 相關建設下，去年全年 5G 智慧型手機生產總量約達 2.4 億支，滲透率 19%，其中，中國手機品牌市占率約 6 成。

TrendForce 認為，今年 5G 將延續去年趨勢，加上各國陸續恢復 5G 建設，行動處理器大廠相繼推出中低階 5G 晶片，預估今年全球 5G 智慧型手機生產總量達 5 億支，滲透率將從去年的 19%，快速攀升到 37%。

目前全台 5G 用戶數約 150 萬戶，隨著 5G 手機滲透率提升，有望帶動電信商 5G 用戶數同步增加，電信三雄均訂出今年 5G 用戶數目標，其中，龍頭中華電 (2412-TW) 喊出年底達 200 萬戶；遠傳 (4904-TW) 拚月租滲透率 30%，用戶數將超過 160 萬戶；台灣大 (3045-TW) 看好滲透達 20%，挑戰 150 萬戶。

從品牌排名來看，TrendForce 指出，今年華為市佔率將持續受到衝擊，全球排名將分別為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo 以及 Transsion，且市占率涵蓋近 8 成。