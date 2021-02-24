〈工具機展望俏〉友嘉朱志洋：今年工具機產業景氣非常不錯

全球第三大工具機集團友嘉集團總裁朱志洋今 (24) 日表示，看好今年整體經濟好轉，工具機產業景氣非常不錯，估今年營收將逐季成長，工具機事業營收將增加至少 2 成。

朱志洋指出，隨著各國逐步施打疫苗，第四季就可望開始出國，一旦出國、商務往來與市場交流開放，將帶動整體經濟好轉，看好今年工具機景氣表現會很不錯。

就友嘉本身來看，朱志洋表示，今年前 2 個月整體集團接單已成長 2 成以上，預估今年工具機事業營收將增加至少 2 成，營收可望逐季成長，但由於各產業受疫情影響重，不太可能出現爆發性成長，預期將漸進式的回溫。

在應用方面，朱志洋表示，目前各應用需求最好的是半導體、5G、資通訊與醫療，海運需求也不錯，並希望航空產業今年第四季或明年第一季能有所起色，帶動航空相關業績回籠。

觀察不同市場表現，朱志洋指出，今年以來，美國、中國、台灣市場都已明顯回溫，中國、美國工廠甚至開始局部加班，僅歐洲、日本市場仍受疫情影響，復甦相對緩慢。

另一方面，朱志洋也說，越南、印度市場受惠美中貿易戰帶動的生產基地轉移，表現也不錯，包括蘋果及知名車廠均到印度設廠，而三星則到越南設廠，明年有機會也將考慮到越南或土耳其建廠。