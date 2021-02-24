【日盛投顧】指數失守5日線

◆盤勢分析

1. 周三陸港股波動劇烈，台股多方信心遭受影響，權值指標股 2330 台積電連續 5 個交易日下跌，加權指數於 10:30 後跌幅擴大，最終加權指數下跌 230.87 點，收在 16,212.53 點，跌幅為 1.40%，成交金額則為 3,878.34 億元，籌碼方面，三大法人合計賣超 317.67 億元：外資賣超 239.04 億元、投信買超 7.31 億元、自營商賣超 85.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價跌量增格局，略有多殺多氣氛，短線宜儘速量縮止跌，不宜帶量跌破 10 日線。

(2)均線：指數周三失守 5 日線 (約 16,366 點)，下檔以月線(約 15,918 點) 為波段關鍵支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標高檔死亡交叉，留意短線套牢壓力。

3. 櫃買指數周三終場下跌 0.84%，收在 196.22 點，目前短線下檔以 5 日線 (約 195 點) 為守。

4. 觀盤重點：近日國際股市波動加劇，市場買盤相對保守，我們認為加權指數短線恐將高檔震盪，現階段以持盈保泰為操作原則，短線急拉爆量之個股不宜過度追高，短線觀察 2330 台積電能否收復月線，較有利電子族群信心回穩。未來選股方向，可留意 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

結構 IC 設計、面板、生技、水資源相對強勢

1.IC 設計: 晶圓代工與封測產能不足，加上水情吃緊，市場預期供給緊俏情況將延續，相關個股 2458 義隆、6202 盛群等晶片商客戶需求強勁，除了受惠漲價效應，甚至傳出暫停接新訂單，周三 2458 義隆、6202 盛群股價強勢上漲，雙雙創波段新高。

2. 面板: 面板價格續看漲，3481 群創、2409 友達訂單滿手，上半年在價量齊揚下，首季與第 2 季獲利可望逾百億元水準，周三股價相對大盤強勢，盤中雙雙創下波段新高。

3. 生技: 盤面資金轉向低位階族群，生技族群擁快篩、疫苗、新藥開發等題材，周三 4128 中天、4743 合一強勢漲停，4133 亞諾法、4736 泰博、1762 中化生、6491 晶碩相對大盤強勢。

4. 塑化: 由於日本地震與德洲暴風雪事件，使塑化產品近期供給受到影響，1326 台化、1301 台塑、1303 南亞周三股價相對穩健，目前皆處於 5 日均線之上。