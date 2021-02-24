〈台股盤後〉電子權值股遭空襲 收金牛年以來最低點

台積電、聯發科等半導體權值股持續遭賣壓空襲，鴻海、台達電等電子權值股也表現疲弱，台股今 (24) 日震盪走低，即便傳金權值股台塑、台化及富邦金、中信金走揚，也無力撐盤，午盤後跌幅持續擴大，終場下挫 230.87 點，收在 16212.53 點，為今日、也是金牛年開紅盤以來最低點，失守 5 日線，成交值約 3829.6 億元。

電子權值股方面，台積電股價開低走低，下挫 2.49%，收在 625 元，為牛年開紅盤以來新低價，不敵空方襲擊，失守月線；聯發科賣壓也不輕，下挫 2.59%，收在 940 元；鴻海表現相對抗跌，股價雖開高走低，但僅小跌 0.89%，收在 110.5 元。

ABF 載板股逆勢抗跌，南電獲外資一舉上調目標價至 420 元，股價一度強攻漲停板；景碩盤中也也大漲 8% 衝破百元大關，但受大盤賣壓出籠影響，隨後漲勢收斂。

IC 設計族群個股輪動，漲跌互見，凱鈺、普誠、倚強股份、茂達亮燈漲停，義隆也大漲逾半根停板，不過，由於聯發科收購九暘案告吹，九暘遭賣壓摜至跌停，佑華也大跌 9%，鑫創、敦泰、金麗科均大跌逾半根停板。

隨著市場對今年邊境有望鬆綁的預期升溫，觀光旅遊族群近來股價表現強勢，山富、易飛網、五福、洛碁亮燈漲停，鳳凰、福華、夏都也大漲超過 5%。

法人指出，目前對台股看法仍正向，加上 Fed 重申將延續寬鬆貨幣政策，資金浪潮可望延續，隨著經濟基本面持續復甦，將支撐後續大盤表現。