〈慧榮建新總部〉斥資40億元打造竹北總部 預計2024年啟用

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (24) 日舉行竹北企業新總部大樓動土典禮，看好未來市場需求強勁，慧榮斥資 40 億元打造新總部，預計 2024 年啟用，將可容納 1500 名員工。

全球 NAND Flash 巿場需求強勁，慧榮預期 2023 年，公司年營業額將達 10 億美元 (約新台幣 280 億元)，為因應未來強勁成長及更多研發人才需求，斥資 40 億元建造竹北新總部大樓，基地緊鄰新竹高鐵站。

慧榮科技竹北企業總部基地面積佔 1846 坪，計畫興建地上 21 層，地下 4 層的鋼骨結構大樓，可容納 1500 名員工，預估 2024 年啟用，屆時將成為新竹高鐵站的新地標。

慧榮董事長周邦基表示，慧榮深耕竹北巿已 19 年之久，從位於水利路的幾十人辦公室，搬到現在竹北的台元科技園區總部，全球員工人數已超過 1350 人，公司巿值已達 22 億美元。

周邦基並說，未來將持續在竹北巿擴充發展，為台灣 IC 設計產業開創更高價值，總部大樓除辦公室外，還設計專業的研發及測試實驗室，可提供更完整的設計服務，並為員工打造兼顧身心健康的友善工作環境。

除竹北企業總部，慧榮計劃在南港打造台北企業總部，並已獲台鐵局推動「台北市南港區玉成段二小段 732 地號土地」都更事業實施者案最優申請人，未來基地將設於鄰近南港高鐵站旁的捷運昆陽站。