國旅Q2淡季補助落空 林佳龍：以觀光轉型創新為主

往年 3-5 月向來是旅遊淡季，外界期待是否有新一波國旅補助措施，對此，交通部長林佳龍今 (24) 日表示，觀光局研擬的第 2 季支持方案是鎖定業者、而非民眾，下一階段希望以轉型創新為主，若行政院有紓困 4.0 計畫的評估，也會積極爭取。

受邊境管制影響，2020 年國際來台旅客雪崩式下滑，僅 137.7 萬人次，若持續無法解封，預估全年來台旅客恐跌破百萬人次，儘管全球正加速施打新冠疫苗，但觀光人流往來短期內仍無法恢復正常。

林佳龍指出，之前的紓困振興特別預算是到 6 月，已經建議行政院盤點既有項目、預算使用情況，能夠增加支持交通部的紓困振興，尤其是觀光業。

林佳龍透露，觀光局確實有提出第 2 季的支持觀光業方案，但他已經要求重新檢討，希望下一階段以轉型創新為主，至於營運補貼部分，則是要配合向勞動部所提的員工培訓計畫。

此外，行政院長蘇貞昌 22 日宴請民進黨團立委，有立委反映，因疫情衝擊持續，籲政院超前部署，推出紓困 4.0 救觀光、運輸產業。對此，林佳龍表示，若行政院未來有整體紓困 4.0 計畫的評估，交通部也會積極提案爭取。