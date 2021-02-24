5G、車用全球晶片荒 00881受益人數逼近28萬人

5G、車用晶片需求大增，全球掀起一波晶片荒，連帶也使台、韓等晶圓製造廠業績看俏，過去兩周美國德州暴風雪，導致韓廠三星暫時關閉了德州的兩家半導體工廠，台灣龍頭半導體廠的角色更為吃重，消息激勵投資人大舉投資半導體，其中，國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 受益人數逼近 28 萬人，創下台股「純科技型」ETF 中，擁有最大實質流動性的 ETF。

過去一年，受 5G 逐漸普及和全球疫情的影響，居家、遠距等生活型態使消費者對筆電、電玩及電視等 3C 產品的需求大增，連帶推升晶片需求，使得產量供應吃緊。而去年底全球汽車銷量的突然飆升，更進一步使得車用晶片嚴重短缺，出現全球各行業製造商競相爭搶稀缺的半導體產能情況。

這波全球晶片荒，台、韓等晶圓製造廠優先受惠，但過去 1~2 周出現的日本地震與美國德州冬季暴雪大規模停電事件，更讓原已吃緊的全球晶片產業雪上加霜。其中，韓廠三星暫時關閉了德州的兩家半導體工廠，佔三星總產能約 28%，消長之下，台灣龍頭半導體廠的角色未來將更為吃重。

近期世界先進、聯電都傳出產能滿載的情況，而台積電更出現德、美、日等國透過政府管道來爭取其產能支持，使得台積電儼然由「護國神山」變成「全球神山」。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理蘇鼎宇表示，這次全球晶片荒是由需求面及結構面同步出現拉動所致，這是長期現象，不會在短期內出現改變。從相關廠商接連拉高資本支出即可嗅到端倪，而此現象將對台灣的龍頭半導體企業將有很長一段時間的助益。

蘇鼎宇進一步指出，此外，近期油價的回升，亦會加速推動綠能概念的電動車需求，電動車、智能車所使用的晶片、被動元件等電子零組件，佔整車成本比重將由過往燃油車的 3 成，大幅提高至 7 成，預估相關結構性改變的影響將「很長期」。

目前台灣指數公司所編制的「臺灣 5G + 通訊指數」，即集結台灣的半導體菁英，其比重約佔指數的 65%，故鎖定該 5G + 指數即可參與到相關龍頭公司在這一波缺貨效應下的成長機會。

除了半導體外，其他成分股如網通廠智邦 1 月營收年增近 2 成；鏡頭廠大立光將配發上市櫃公司史上最高的 91.5 元現金股息，這些公司都有納入 5G + 指數成分股，換句話說，投資 5G + 指數較單獨投資半導體產業，有更好的風險分散效果，也有更優異的收益率。

據集保中心最新資料，追蹤「臺灣 5G + 通訊指數」的 00881，受益人數已來到近 28 萬人，規模約新台幣 370 億元，上市以來最大單日成交量達到 26 萬張，為台股「純科技型」ETF 中，擁有最大實質流動性者，在 5G 及半導體的大趨勢下長抱可期。