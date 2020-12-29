00881不只5G還含Apple Car概念股 上市兩周近12.6萬人力挺

再過三天就要迎接 2021 年了，今年與往年跨年盛典特別不一樣，民眾可首次近距離感受 5G 網路訊號帶來的高速傳輸，隨著 5G 商機發酵，國內首檔 100% 聚焦台廠 5G 主題且具有收益分配機制的台股 ETF 國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 也掀熱潮，尤其 00881 成分股涵蓋最新的 Apple Car 概念股，迄今上市兩周，已有近 12.6 萬人力挺。

今年各大電信商將運用 5G 技術給民眾最新的跨年體驗，重頭戲台北市政府跨年晚會將由遠傳電信操刀，透過遠傳 5G 高網速運算整合傳輸，完成虛實同台、百人同步視訊演出及環景煙火秀；台灣大哥大則規畫台中「麗寶樂園跨年雙演唱會」及台東的張惠妹跨年演唱會，提供 0 時差的網路訊號給轉播單位，讓觀眾能真正感受到 5G 多連結、低延遲、大頻寬的魅力。

國泰投信董事長張錫表示，未來生活將離不開 5G，而 5G 揚帆更讓電動車、AIoT(智慧物聯網)、雲端運算、醫療科技等應用得以啟航，台灣過去 20 年間靠著個人電腦 (PC) 產業在全球 IT 市場打下關鍵角色地位，5G 採用的開放式架構，有機會打破通訊設備市場過去由國際大廠寡占的局面，使台廠在未來超過 10 年的時間，可成為全球通訊 5G 世代更迭的要角。

受此激勵，民眾對 5G 投資掀起熱潮，00881 因為 100% 聚焦台廠 5G 主題，且有台灣人最愛的配息機制，迄今上市兩周，除了成為歷來受益人數最快突破 10 萬人的台股 ETF 外，截至上周五 (12/25) 受益人數已來到近 12.6 萬人，顯示 5G 科技通訊及台股的高殖利率題材獲投資人青睞，透過參與 ETF 力挺「台灣 5G 國家隊」已成為投資新主流，預計這也將是 2021 年的投資主軸。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理蘇鼎宇指出，5G 核心在半導體產業，而應用面則廣泛擴及物聯網、遠距醫療、智能車等，00881 的成分股，即涵蓋「半導體」、「網通及關鍵零組件」、「電動車」等面向。

其中，上周傳出蘋果公司醞釀的 Apple Car 可能在 2024 年量產，台積電、鴻海、華新科、廣達等電動車供應鏈廠可望受惠，而 00881 成分股即涵蓋這些受惠的科技廠。建議投資人參與 5G 投資時，可先聚焦在最熟悉的台股市場，透過 ETF 捕捉在地及全球商機，惟提醒操作時亦應留意發行公司官網的「ETF 即時折溢價」變化，勿過度追價。